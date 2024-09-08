Военкору Поддубному присудили премию «Солидарность»

Военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоена премия «Солидарность». Соответствующее решение приняли в секретариате Союза журналистов России. Награду присудили 8 сентября в Международный день солидарности журналистов.

«Премия "Солидарность" присуждается военкору ВГТРК Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области», - говорится в заявлении на сайте организации.

Премией «Солидарность» награждаются журналисты, проявившие мужество во время исполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, военный корреспондент Евгений Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа во время атаки украинских боевиков на Курскую область. Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, в котором находился журналист. С тяжелыми травмами головы Поддубному удалось выбраться из машины и на попутке добраться до больницы. Врачи диагностировали у него сильные ожоги, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета и стали готовить к переправке в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее стало известно, что состояние Евгения Поддубного нормализуется, его перевели из палаты интенсивной терапии в ожоговое отделение больницы. Журналист активен, общается с родными, коллегами и друзьями, отметили врачи.