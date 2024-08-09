Военкор Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии

Раненный в Курской области военный корреспондент Евгений Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, что внушает оптимизм. Об этом сегодня сообщил директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков. Сейчас продолжается все необходимое лечение.

«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками»‎, - добавил медик.

Накануне Сергей Петриков сообщал, что журналист находится в сознании и самостоятельно дышит, у него преобладает ожоговая травма. Повреждений головного мозга нет.

Напомним, в четверг Евгения Поддубного на вертолете доставили в московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.