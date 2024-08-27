Baza: военкора Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение

Военный корреспондент Евгений Поддубный пошел на поправку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Вчера его перевели из реанимации в ожоговое отделение», - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что состояние журналиста нормализуется. Он стал активен, а медики разрешили родственникам и друзьям его посещать.

Поддубный работал в Курской области, освещая ситуацию с действиями ВСУ у границы. О ранении и тяжелом состоянии военкора стало известно 7 августа.

Президент России Владимир Путин позвонил журналисту в прошлый четверг, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления.