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Baza: военкора Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение

По информации источников, врачи разрешили родным и друзьям его посещать.
Мария Зайцева 2024-08-27 11:29:20
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Поддубный пошел на поправку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Вчера его перевели из реанимации в ожоговое отделение», - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что состояние журналиста нормализуется. Он стал активен, а медики разрешили родственникам и друзьям его посещать.

Поддубный работал в Курской области, освещая ситуацию с действиями ВСУ у границы. О ранении и тяжелом состоянии военкора стало известно 7 августа.

Президент России Владимир Путин позвонил журналисту в прошлый четверг, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления.

#в стране и мире #журналист #ранение #реанимация #военкор #Евгений Поддубный
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