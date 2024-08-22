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Путин позвонил военкору Поддубному

Он пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Ирина Егорова 2024-08-22 12:14:44
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Путин позвонил военкору Евгению Поддубному, который был ранен в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщили в Кремле.

Президент поздравил корреспондента с днем рождения, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Журналисту сегодня исполнилось 41 год.

Напомним, что 7 августа украинский беспилотник ударил в автомобиль Поддубного в Курской области. После этого военкор нашел в себе силы выбраться из горящего авто, вышел на дорогу и попросил проезжавшего мимо водителя подвезти его до больницы. Первую помощь ему оказали врачи из Курской областной больницы.

Они диагностировали у него тяжелые ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже раненого решили перевезти в Москву.

Сейчас Поддубный лечится в НИИ им. Склифосовского. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности и покушении на убийство по факту атаки ВСУ.

#Путин #ранение #больница #Евгений Поддубный
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