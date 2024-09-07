Жители Франции вышли на митинги против политики Макрона

Тысячи французов вышли на улицы в разных регионах страны в знак несогласия с недавним назначением Мишеля Барнье на пост премьер-министра, сообщает радиостанция France Bleu. Митинги начались сегодня в 14:30.

«Цель демонстраций, организуемых, в частности, левыми партиями и профсоюзами, состоит в том, чтобы осудить президентский “переворот”», - говорится в сообщении СМИ.

Демонстранты выражают несогласие с тем, что новым премьером стал представитель партии «Республиканцы», которая на досрочных парламентских выборах заняла четвертое место, и требуют назначения на пост премьер-министра члена партии-победительницы «Новый народный фронт».

Протестующие требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона, обвиняя его в том, что тот «украл выборы» у французов и «отрицает демократию».

Люди собрались на демонстрации в Сенте, Ницце, Нанте, Ле-Мане. По данным радиостанции, всего в стране планируются более 150 митингов, в том числе в столице. В некоторых городах на улицы уже были стянуты полицейские.

Назначение Барнье произошло в четверг 5 сентября. По словам президента страны, решение было принято после «беспрецедентного цикла консультаций». Академик Сергей Федоров в беседе со «Звездой» объяснил подобный шаг Макрона попыткой завершить затянувшийся правительственный кризис в стране.