Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьером Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Мишеля Барнье, бывшего главу МИД Франции, вместо уволенного Габриэля Атталя. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«После нескольких недель ожидания Эммануэль Макрон наконец объявил о своем решении. Его выбор остановился на Мишеле Барнье», - цитирует RT заявление телеканала.

Макрон подчеркнул в своем аккаунте в X, что это решение было принято по итогам «беспрецедентного цикла консультаций».

Атталь подал в отставку в июле текущего года после досрочных парламентских выборов в стране, по результатам которых победу одержала партия «Новый народный фронт». Коалиция французского президента заняла второе место. При этом ни одна партия не получила большинства для формирования нового правительства.