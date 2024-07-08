BFM: партия Ле Пен получает до 143 мест в парламенте Франции

Левый альянс «Новый народный фронт». По последним данным, получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, сообщает BFM TV.

Блоку Макрона достанется от 160 до 162 депутатских мандатов.

Лидеры первого тура «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла получают от 141 до 143 депутатских мандатов.

Второй тур досрочных парламентских выборов прошел во Франции 7 июля. Они были назначены после того как президент Эмманюэль Макрон распустил Национальную ассамблею вслед за победой правых на выборах в Европарламент.

Во втором туре пропрезидентские центристы и левый блок объединились, чтобы противостоять правой партии Ле Пен. Они сняли больше 200 своих кандидатов и совместно поддержали оставшихся, чтобы не дробить голоса.

Ни одна из политических сил не набрала достаточно мест в парламенте для абсолютного большинства. Действующий премьер Атталь заявил, что в понедельник подаст в отставку. Левые рассчитывают получить возможность сформировать кабинет министров.