МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

BFM: партия Ле Пен получает до 143 мест в парламенте Франции

Блоку Макрона достанется от 160 до 162 депутатских мандатов.
Владимир Рубанов 2024-07-08 03:40:00
© Фото: Выборы Gao Jing XinHua Globallookpress

Левый альянс «Новый народный фронт». По последним данным, получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, сообщает BFM TV.

Блоку Макрона достанется от 160 до 162 депутатских мандатов.

Лидеры первого тура «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла получают от 141 до 143 депутатских мандатов.

Второй тур досрочных парламентских выборов прошел во Франции 7 июля. Они были назначены после того как президент Эмманюэль Макрон распустил Национальную ассамблею вслед за победой правых на выборах в Европарламент.

Во втором туре пропрезидентские центристы и левый блок объединились, чтобы противостоять правой партии Ле Пен. Они сняли больше 200 своих кандидатов и совместно поддержали оставшихся, чтобы не дробить голоса.

Ни одна из политических сил не набрала достаточно мест в парламенте для абсолютного большинства. Действующий премьер Атталь заявил, что в понедельник подаст в отставку. Левые рассчитывают получить возможность сформировать кабинет министров.

#Франция #Выборы #Эмманюэль Макрон #Марин Ле Пен #Парламент #результаты #национальное собрание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 