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Эксперт РАН: Макрон надеется завершить кризис за счет премьера Барнье

В новый кабмин, возможно, придется включить и представителей крайне правых, заявил Сергей Федоров.
Владимир Рубанов 2024-09-05 16:39:03
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает завершить затянувшийся правительственный кризис в стране, остановившись на кандидатуре Мишеля Барнье на пост главы правительства. В новый кабмин, возможно, придется включить и представителей крайне правых, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Барнье имеет большой опыт работы в министерствах, отметил эксперт. В его актив можно записать то, что он был еврокомиссаром, который вел очень тяжелые и сложные переговоры с Великобританией по ее выходу из ЕС. Он член Республиканской партии.

«Наверное, окончательный выбор Макрона объясняется тем, что это представитель умеренно правых и, скорее всего, он не вызовет резкую аллергическую реакцию у крайне правых, представленных в Национальном собрании - партии Марин Ле Пен "Национальное объединение"», - рассказал Федоров.

Это дает возможность создать более-менее устойчивую коалицию в парламенте после летних выборов, на которых ни одна из политических сил не одержала уверенной победы.

«Если Барнье получит поддержку в нижней палате парламента, ему предстоит сложная, кропотливая работа, связанная с компромиссами, по формированию правительства. Я не исключаю, что для минимальной поддержки "Национального объединения" Барнье придется предложить какие-то министерские портфели и крайне правым. Этот вариант возможен, хотя он вызовет среди сторонников левых идей бурную негативную реакцию. Но голосов, чтобы сразу отправить в отставку правительство Барнье, в такой коалиции им явно не хватит», - рассказал эксперт.

Наверное, из этих расчетов и исходил Макрон, когда сделал свой выбор в пользу Барнье, предполагает Сергей Федоров.

Макрон сообщил, что выбрал кандидатуру нового премьера по итогам «беспрецедентного цикла консультаций». 73-летний Барнье стал старейшим главой правительства Франции, отмечает BFMTV.

#Франция #коалиция #сергей федоров #Мишель Барнье #Парламент #правительство #наш эксклюзив #министры
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