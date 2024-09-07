Эксперт из США объяснил, почему Хантер Байден признал свою вину

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер пошел на сделку и признал свою вину по делу о налоговых нарушениях, так как доказательства против него были неоспоримыми, а также чтобы не проводить свою семью «через парад унижений и оскорблений», рассказал в беседе со «Звездой» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Питер Кузник.

«За его плечами уже был один судебный процесс, который продлился неделю, и в котором приняли участие его бывшие девушки, жены, любовницы. Это было весьма унизительно. Скорее всего, в этот раз их бы вызвали повторно. По этой причине и потому что Хантер понимал, что проиграет суд в любом случае, он принял решение, что будет разумнее избежать унижения и стыда», - сказал эксперт.

Он добавил, что теперь, когда Джо Байден вышел из президентской гонки, эта история перестала быть «настолько значимой». Ранее республиканцы пытались «найти грязь» против Байдена, чтобы уравновесить его с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который летом этого года проходил по делу о нарушении правил обращения с секретными документами.

Максимальный срок, который сын Байдена может получить, - это два года, добавил специалист. Однако остается шанс, что его помилует вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис.

«Безусловно, есть шанс, что после того, как Хантер отсидит небольшую часть своего срока, он получит от нее амнистию. Сомневаюсь, что это произойдет раньше, чем он отсидит какое-то время. Полагаю, что для администрации важно, чтобы он показал себя не только раскаявшимся, но и понесшим какое-то наказание за то, что он сделал», - объяснил Питер Кузник.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий допустил, что у Хантера Байдена могут появиться проблемы, если американский истеблишмент решит использовать в своих целях его связь с украинской компанией Burisma, средства которой использовались для осуществления терактов на территории России.