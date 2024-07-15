Суд прекратил дело против Трампа о хранении секретных документов

Обвинения по уголовному делу о незаконном хранении секретных документов сняты с 45-ого президента США Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, федеральный судья Эйлин Кэннон объяснила такое решение нарушением американской конституции. По ее словам, назначение спецпрокурора, который занимался расследованием дела, проводилось без участия конгресса.

Многие эксперты из Соединенных Штатов полагали, что из четырех уголовных дел, рассматриваемых в судах в отношении Трампа, именно дело о хранении секретных документов выглядело наиболее перспективным для стороны обвинения. Также отмечается, что Кэннон была назначена федеральным судьей во время президентства Трампа.

Напомним, что Дональда Трампа обвиняли в ненадлежащем хранении секретных документов, которые были вывезены из Белого дома. Дело против экс-президента США завели после обнаружения при обыске его имения Мар-а-Лаго во Флориле большого объема бумаг, связанных в том числе с внешней политикой страны.