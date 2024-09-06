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Политолог допустил, что Хантером Байденом могут «пожертвовать»

Сегодня сын Джо Байдена признал вину по всем девяти пунктам обвинения дела о неуплате налогов, он может получить до 17 лет лишения свободы.
Елизавета Кондрикова 2024-09-06 12:46:42
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Хантером Байденом могут «пожертвовать», если он получит срок, то небольшой. Опасность для Байдена-младшего возникнет, если его дело захотят использовать в политическом поле после президентских выборов в США, на фоне его связи с Украиной, рассказал в беседе со «Звездой» политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

В данном случае речь идет о скандале Хантера вокруг украинской компании Burisma, средства которой использовались для осуществления терактов на территории России. Байден являлся участником совета директоров Burisma Holdings с 2014 по 2019 год. Все зависит от того, кто займет место в Овальном кабинете в ноябре текущего года, заключил эксперт.

«В этом смысле я понимаю, почему Хантер Байден нервничает, когда меняет свою стратегию защиты. Я думаю, что Хантер Байден сейчас надеется на то, что все-таки это в качестве политической фишки не понадобится», - заявил специалист.

Он напомнил, что связь Хантера и украинской компании к данному моменту никак не затрагивалась, она станет «удобной, когда придется бросать Украину».

«Это очень сильно будет зависеть от того, что будет сначала в ноябре, а потом в январе. Будут ли как-то это использовать в политическом смысле или нет», - отметил Дробницкий.

Эксперт добавил, что нынешнее судебное разбирательство не повлияет на шансы на победу на выборах в США вице-президента Камалы Харрис. Если бы в гонке все еще участвовал действующий глава государства Джо Байден, то его конкуренты могли бы использовать политический «козырь» Хантера Байдена.

Также, по словам политолога, существует вероятность, что Байдена-младшего может помиловать Харрис в случае своего избрания президентом страны.

Напомним, в ночь на 6 сентября стало известно о том, что Хантер признал вину по всем девяти пунктам обвинения дела о неуплате налогов. Приговор должен вынести федеральный суд Центрального округа Калифорнии 16 декабря. Общая сумма неуплаты налогов составляет $1,4 млн. По этому делу он может получить до 17 лет лишения свободы.

Ранее президент США заявлял, что не собирается давать помилование своему сыну.

#выборы в США #Джо Байден #Хантер Байден #Камала Харрис #Уголовное дело #наш эксклюзив
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