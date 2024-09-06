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NBC: Хантер Байден признал свою вину по делу о налоговых нарушениях

Общая сумма неуплаты налогов составляет не менее 1,4 миллиона долларов. По нему он может получить до 17 лет лишения свободы.
Ирина Егорова 2024-09-06 00:56:26
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNPConsolidated News Photos, Globallookpress

Сын американского президента Джо Байдена Хантер признал вину по всем девяти пунктам обвинения дела о неуплате налогов. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC. 

Приговор должен вынести федеральный суд центрального округа Калифорнии 16 декабря.

Общая сумма неуплаты налогов составляет $1,4 млн. По этому делу он может получить до 17 лет лишения свободы.

Также Байдена-младшего признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. В 2018 году стало известно, что, владея пистолетом, Хантер употреблял наркотики. При этом он при покупке «Кольта» представил неверные данные, скрыв свое увлечение запрещенными веществами. Этому позже нашлись доказательства - на его ноутбуке нашли фотографии, подтверждающие факт употребления им запрещенных веществ.

Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюрьмы. Предварительно, приговор вынесут в середине октября.

#Джо Байден #Хантер Байден #суд #обвинение #вина #неуплата налогов
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