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Царев: отставками министров Зеленский строит хунту под Ермака

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев предупредил украинцев о грядущих непростых испытаниях.
Ян Брацкий 2024-09-06 09:29:45
© Фото: Aleksandr GusevKeystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Массовые отставки министров на Украине происходят в интересах главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом в эфире программы «Между тем» рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Своими действиями официальный Киев выстраивает жесткую вертикаль власти, считает он.

«Впереди грядут непростые испытания для Киева - новые выборы, новый президент в США, холодная зима, потери на фронте», - напомнил политик.

На этом фоне Владимиру Зеленскому необходим не кабинет министров, а хунта, члены которой будут беспрекословно выполнять приказы, сказал Царев.

Накануне Верховная рада согласовала увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Вместе с ним за два дня своих кресел лишились еще шестеро членов кабмина. В их числе вице-премьер Ирина Верещук.

#Украина #Зеленский #ермак #Верховная рада #наш эксклюзив #Царев #отставки
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