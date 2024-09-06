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Дуров после задержания в Париже поблагодарил всех за любовь и мемы

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал вопросы французских полицейских на допросе удивительными.
Ян Брацкий 2024-09-06 07:36:08
© Фото: vk.com, Russian Look, Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания в Париже поблагодарил всех, кто его поддерживал.

«Спасибо всем за вашу поддержку <...> Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», - написал Дуров в своем Telegram-аккаунте.

Ранее бизнесмен впервые прокомментировал свое задержание. По словам Дурова, его допрашивали на протяжении четырех дней. Вопросы правоохранителей основатель социальной сети назвал удивительными и подчеркнул, что лично помог создать горячую линию между Telegram и официальным Парижем для борьбы с терроризмом в стране.

Администрация соцсети ежедневно удаляет миллионы вредоносных постов и публикует отчеты о прозрачности, уточнил Дуров. Сейчас компания решает вопрос, касающийся злоупотреблений платформой, пишет «360».

Напомним, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. В тот момент он вместе с сопровождающими ожидал проверки документов у VIP-стойки. Полиция обвиняет его в причастности в совершении нескольких преступлений. Расследование может растянуться на месяцы. Все это время Дуров будет проживать по одному адресу и дважды в неделю отмечаться в местной полиции.

#Париж #арест #социальная сеть #Telegram #павел дуров
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