Дуров после задержания в Париже поблагодарил всех за любовь и мемы

Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания в Париже поблагодарил всех, кто его поддерживал.

«Спасибо всем за вашу поддержку <...> Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», - написал Дуров в своем Telegram-аккаунте.

Ранее бизнесмен впервые прокомментировал свое задержание. По словам Дурова, его допрашивали на протяжении четырех дней. Вопросы правоохранителей основатель социальной сети назвал удивительными и подчеркнул, что лично помог создать горячую линию между Telegram и официальным Парижем для борьбы с терроризмом в стране.

Администрация соцсети ежедневно удаляет миллионы вредоносных постов и публикует отчеты о прозрачности, уточнил Дуров. Сейчас компания решает вопрос, касающийся злоупотреблений платформой, пишет «360».

Напомним, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. В тот момент он вместе с сопровождающими ожидал проверки документов у VIP-стойки. Полиция обвиняет его в причастности в совершении нескольких преступлений. Расследование может растянуться на месяцы. Все это время Дуров будет проживать по одному адресу и дважды в неделю отмечаться в местной полиции.