Дуров впервые прокомментировал свое задержание

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первое заявление после своего задержания. По словам бизнесмена, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции на протяжении четырех дней.

Дуров поблагодарил всех за поддержку и отметил, что утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram является своего рода анархическим раем, абсолютно не соответствуют действительности. Также он назвал вопросы французских властей к нему «удивительными» и подчеркнул, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом в стране.

«Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. У нас есть прямые горячие линии с НПО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию», - сказано в его сообщении в Telegram.

Однако, для некоторых этого оказалось недостаточно, подчеркнул бизнесмен. Сейчас компания уже запустила процесс по решению вопросов, касающихся злоупотреблением платформой преступниками, отметил Дуров.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в Париже. Его обвиняют как соучастника преступлений, которые совершены с использованием Telegram. Якобы администрация социальной сети не отвечала на запросы судебных органов Франции.

Его расследование может занять несколько месяцев. Все это время бизнесмен будет жить по одному адресу. Кроме того, он будет обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.