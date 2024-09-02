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Дурова обязали проживать по адресу, который он сообщит судье

Расследование в отношении бизнесмена может занять несколько месяцев.
Владимир Рубанов 2024-09-02 17:20:18
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Прокуратура Парижа обнародовала обстоятельства дела сооснователя Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости. Расследование может занять несколько месяцев, Дурову придется жить по одному адресу, а залог он сможет внести частями.

По результатам расследования следственные судьи должны принять постановление либо о прекращении дела, либо о передаче его в уголовный суд.

Дуров сможет получить доступ к материалам дела и предоставить данные, которые он посчитает нужными.

Задержанный и отпущенный под залог во Франции предприниматель будет вносить залог в размере 5 миллионов евро частями. В прокуратуре отказались уточнить, какую часть залога Дуров уже внес.

По нормам судебного надзора бизнесмен обязан проживать по одному и тому же адресу, который он сообщит следственному судье. Дважды в неделю он должен отмечаться в полиции. О том, как он соблюдает эти условия, не будут отчитываться общественности.

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Его обвиняют как соучастника преступлений, которые совершены с использованием Telegram, потому что администрация мессенджера якобы не отвечала на судебные запросы Франции.

Бизнесмену может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. После выхода под залог Дурова заметили в компании со спутницей на Елисейских Полях. Сообщалось, что предприниматель попросил подыскать ему жилье в «красивом парижском квартале».

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