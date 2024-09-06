Дуров рассказал о «личной цели» по борьбе с преступниками в Telegram

Преступники злоупотребляют мессенджером Telegram - эту «болезнь» вызвало резкое увеличение числа пользователей платформы до 950 млн, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем первом обращении после задержания.

Он отметил, что компания ведет работу по борьбе с преступниками, например, удаляет миллионы вредоносных постов и каналов ежедневно, публикует отчеты о прозрачности, ведет горячую линию с НПО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию. Однако для кого-то этого оказалось недостаточно, подчеркнул бизнесмен.

«Вот почему я поставил себе личную цель - обеспечить значительное улучшение ситуации в этом отношении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе», - сказано в сообщении.

Кроме того Дуров назвал вопросы французской жандармерии к нему «удивительными», добавив, что полиция допрашивала его четыре дня после прилета в Париж. В своем обращении бизнесмен поблагодарил всех за поддержку, любовь и мемы.

Напомним, что 39-летнего россиянина, а по совместительству гражданина Франции арестовали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем вскоре после приземления частного самолета. 28 августа его доставили в суд, поскольку срок его предварительного задержания истек.

Дурову предъявлено 12 обвинений в различных преступлениях, совершаемых на платформе Telegram, например, финансового и информационного характера.

Его расследование может занять несколько месяцев. Все это время бизнесмен будет жить по одному адресу. Кроме того, он будет обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.