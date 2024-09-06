Командир «Градов» рассказал о защите РСЗО от боевиков в Курской области

Боевые расчеты РСЗО «Град» несут дежурство в курском приграничье. Разведка сообщает координаты все новых целей. Дороги, по которым передвигается противник, давно пристреляны, главное - быстро доехать, ввести уже знакомые координаты и открыть огонь.

По врагу бьют целыми пакетами. ВСУ до сих пор пытаются перебрасывать свои подразделения, делают это в любое время суток. Каждый раз наша разведка фиксирует движение, передает данные, а расчет РСЗО вновь берется за работу.

Именно поэтому «Град» для врага - приоритетная цель. За его передвижениями ВСУ стараются следить особенно тщательно. Бойцы кроме использования маскировки и постоянной смены позиций устанавливают на машину дополнительную защиту.

«Все эти конструкции предназначены для защиты машины от дронов. Очень много дронов со стороны противника, плюс кабина машины обшита броней», - рассказал командир отделения с позывным «Ватсон».

Свободного времени у бойцов практически нет, активность врага на этом направлении не снижается, а значит до очередного выезда может не пройти и часа.

В небо взмывает истребитель-бомбардировщик СУ-34. Наша боевая авиация планомерно и методично выжигает в курском приграничье места скопления техники и личный состав противника. На позиции врага отправляют умные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния.

Разведка засекла передвижение американской РСЗО М270 в 20 километрах северо-восточнее Сум. Координаты передали расчету комплекса «Искандер-М». Точным ударом баллистической ракеты дефицитная для ВСУ реактивная система залпового огня была уничтожена.