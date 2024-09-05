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«Грады» накрыли скопление пехоты ВСУ в Курской области

Боевики пытались закрепиться в лесу.
2024-09-05 07:46:00
© Фото: Минобороны России

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» российских десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы одного из соединений Воздушно-десантных войск, входящих в состав группировки войск «Север», получили координаты группы пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесу. После этого расчеты РСЗО «Град» ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли этот квадрат.

Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили уничтожение целей.

«Интенсивность очень высокая. Работаем очень часто. Я бы даже сказал, работаем постоянно», - рассказал начальник штаба реактивного артиллерийского дивизиона с позывным Беркут.

Бойцы реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно по сменам несут боевое дежурство и работают по военным объектам, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских формирований.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #артиллерия #бпла #Курская область #РСЗО БМ-21 «Град» #Группировка войск Север
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