«Грады» накрыли скопление пехоты ВСУ в Курской области

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» российских десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы одного из соединений Воздушно-десантных войск, входящих в состав группировки войск «Север», получили координаты группы пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесу. После этого расчеты РСЗО «Град» ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли этот квадрат.

Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили уничтожение целей.

«Интенсивность очень высокая. Работаем очень часто. Я бы даже сказал, работаем постоянно», - рассказал начальник штаба реактивного артиллерийского дивизиона с позывным Беркут.

Бойцы реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно по сменам несут боевое дежурство и работают по военным объектам, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских формирований.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.