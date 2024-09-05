«Искандер-М» уничтожил украинскую РСЗО M270 MLRS под Сумами

Расчет ОТРК «Искандер-М» ВС РФ уничтожил пусковую установку РСЗО М270 MLRS американского производства в Сумской области. Кадры опубликовало Минобороны России.
Движение техники противника было обнаружено средствами объективного контроля в районе населенного пункта Могрица в 20 километрах северо-восточнее города Сумы.
После того как были определены и подтверждены точные координаты замаскированного места размещения машины РСЗО командование приняло решение о точечном огневом воздействии.
Пусковая установка была поражена ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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