«Искандер-М» уничтожил украинскую РСЗО M270 MLRS под Сумами

Расчет ОТРК «Искандер-М» ВС РФ уничтожил пусковую установку РСЗО М270 MLRS американского производства в Сумской области. Кадры опубликовало Минобороны России.

Движение техники противника было обнаружено средствами объективного контроля в районе населенного пункта Могрица в 20 километрах северо-восточнее города Сумы.

После того как были определены и подтверждены точные координаты замаскированного места размещения машины РСЗО командование приняло решение о точечном огневом воздействии.

Пусковая установка была поражена ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.