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Су-34 сбросил авиабомбы на бронетехнику ВСУ в Курской области

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета.
2024-09-03 16:13:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ уничтожил личный состав и бронетехнику киевских формирований ВСУ в Курской области, сообщает Минобороны России.

Оборонное ведомство опубликовало видео со сбросом авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удары наносились по разведанным замаскированным целям.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении врага в граничащем с Украиной районе, экипаж вернулся на аэродром вылета.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба совершает планирующий полет к цели.

Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #ВСУ #МО РФ #УМПК
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