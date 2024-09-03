Су-34 сбросил авиабомбы на бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ уничтожил личный состав и бронетехнику киевских формирований ВСУ в Курской области, сообщает Минобороны России.

Оборонное ведомство опубликовало видео со сбросом авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удары наносились по разведанным замаскированным целям.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении врага в граничащем с Украиной районе, экипаж вернулся на аэродром вылета.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба совершает планирующий полет к цели.

Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.