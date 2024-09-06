МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден перепутал Южную Корею с Северной

Он допустил оговорку, когда говорил о том, что объездил весь мир, вплоть до Северной Кореи, чтобы добиться открытия в США заводов по производству компьютерных чипов.
Ирина Егорова 2024-09-06 03:16:45
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency, Globallookpress

Американский президент Джо Байден снова допустил ошибку и оговорился, перепутав Южную Корею с Северной. Об этом он сказал в ходе выступления в штате Висконсин, передает канал CNBC News.

«Страны, по которым я ездил, от Северной Кореи, как бы то ни было, Южной Кореи, по всему миру, чтобы получить заводы по производству компьютерных чипов», - исправился он.

Байдену 81 год и все чаще он допускает ошибки во время выступлений и официальных мероприятий. Так, в конце января он назвал Трампа действующим президентом Соединенных Штатов. В начале июня американский президент перепутал Украину с Ираком. Ранее Байден и вовсе рассказывал о том, как беседовал с уже покойными политиками - канцлером ФРГ Гельмутом Колем и президентом Франции Франсуа Миттераном. До этого он представлял Зеленского как президента России и даже путал фамилии Харрисс с Трампом.

#КНДР #Южная Корея #Джо Байден #ошибка #оговорка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 