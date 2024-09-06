Байден перепутал Южную Корею с Северной

Американский президент Джо Байден снова допустил ошибку и оговорился, перепутав Южную Корею с Северной. Об этом он сказал в ходе выступления в штате Висконсин, передает канал CNBC News.

«Страны, по которым я ездил, от Северной Кореи, как бы то ни было, Южной Кореи, по всему миру, чтобы получить заводы по производству компьютерных чипов», - исправился он.

Байдену 81 год и все чаще он допускает ошибки во время выступлений и официальных мероприятий. Так, в конце января он назвал Трампа действующим президентом Соединенных Штатов. В начале июня американский президент перепутал Украину с Ираком. Ранее Байден и вовсе рассказывал о том, как беседовал с уже покойными политиками - канцлером ФРГ Гельмутом Колем и президентом Франции Франсуа Миттераном. До этого он представлял Зеленского как президента России и даже путал фамилии Харрисс с Трампом.