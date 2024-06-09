Байден перепутал Украину с Ираком во время визита во Францию

Президент США Джо Байден заявил, что Ираку пришлось долгое время ждать американской помощи, говоря об Украине. Стенограмма речи президента США размещена на официальном сайте Белого дома.

«Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду, идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака, что мы, потому что мы ждали. Я имею в виду, это просто, это не то, что мы есть. Это не то, кто есть Америка», - заявил Байден.

Ранее Джо Байден ошибся, сообщив неверное количество лет на посту президента США. Со слов Байдена, в марте 2024 года он являлся бы президентом четыре года. Однако специалисты отметили, что четыре года на посту президента Байден будет только в начале 2025 года. Ранее профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари заявил о прогрессирующей возрастной деменции у Джо Байдена.