Байден назвал Трампа действующим президентом США

Американский лидер Джо Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом США. Такую оговорку он сделал, когда заявлял о том, что его предшественник хочет разрушения экономики страны. Слова хозяина Белого дома попали в эфир телеканала C-Span.

«Действующий президент, прости Господи», - негодуя сказал Байден о Трампе.

Напомним, на днях Байден в ходе выступления на пивоваренном заводе в Висконсине в очередной раз оговорился. Он назвал Трампа своим профессором.

После своей речи 81-летний глава государства подошел к пивной бочке, приложил к ней ухо, а затем покинул сцену.