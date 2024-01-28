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Байден назвал Трампа действующим президентом США

Глава государства обрушился с резкой критикой на своего предшественника и оговорился.
Сергей Лебедев 2024-01-28 05:44:01
© Фото: Michael Reynolds, CNP, Globallookpress

Американский лидер Джо Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом США. Такую оговорку он сделал, когда заявлял о том, что его предшественник хочет разрушения экономики страны. Слова хозяина Белого дома попали в эфир телеканала C-Span.

«Действующий президент, прости Господи», - негодуя сказал Байден о Трампе.

Напомним, на днях Байден в ходе выступления на пивоваренном заводе в Висконсине в очередной раз оговорился. Он назвал Трампа своим профессором.

После своей речи 81-летний глава государства подошел к пивной бочке, приложил к ней ухо, а затем покинул сцену.

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