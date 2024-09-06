В РПЦ заявили, что Киев уничтожает память о единой церкви в народе

Украинские власти поставили задачу уничтожения Украинской православной церкви и делают все, чтобы эту задачу реализовать. Об этом заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал захват Успенского храма УПЦ в Золотоноше Черкасской области и поджог храма канонической церкви в селе Зеремля Житомирской области.

Сначала речь шла о захвате приходов, а потом политика властей стала ужесточаться, напомнил представитель Русской православной церкви.

«Священников стали хватать, епископат - тоже подвергать преследованиям. Я думаю, что ситуация для украинских верующих будет становиться лишь хуже. Их всех будут подталкивать к тому, чтобы они перешли в раскол, в религиозную структуру под названием ПЦУ», - сказал Кипшидзе.

Эта структура создана на деньги западных стран, с их политической поддержкой, заявил представитель Московского патриархата. ПЦУ выполняет те функции, которые перед ней стоят: разрушение единства русского православия, уничтожение памяти о единой церкви в украинском народе, зачистка святцев от святых, захват святынь, отметил он.

Теперь на Украине принят закон о запрете Украинской православной церкви, который позволит приступить к ее ликвидации, сказал Кипшидзе. По его словам, реализация этого преступного законодательства осуществляется в контексте запугивания и охоты на ведьм, которая реализуется в отношении верующих украинской церкви. Иначе как массовыми гонениями за веру это назвать уже сложно, подчеркнул он.