Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви в городе Золотонош, сообщили в Союзе православных журналистов.

Известно, что сторонники ПЦУ заблокировали подходы к храму, чтобы прихожане и духовенство УПЦ не могли помешать церковному рейдерству. Помимо этого, священнослужитель ПЦУ Роман Лычак перерегистрировал приход УПЦ на свое имя, назначив себя директором.

«Религиозная община УПЦ во главе с настоятелем храма осталась верной канонической Церкви, священник попросил прихожан не участвовать в конфликте, на который рассчитывали представители ПЦУ», - говорится в сообщении.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Общинам УПЦ дадут девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

Глава МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в разговоре со «Звездой». По ее мнению, Украина специально создает ложную церковь и уничтожает истинное православие на корню.