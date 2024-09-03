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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Радикалы заблокировали подходы к храму.
Карина Тазетдинова 2024-09-03 14:39:14
© Фото: Peter Seyfferthhttp imagebroker.com, Global Look Press

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви в городе Золотонош, сообщили в Союзе православных журналистов.

Известно, что сторонники ПЦУ заблокировали подходы к храму, чтобы прихожане и духовенство УПЦ не могли помешать церковному рейдерству. Помимо этого, священнослужитель ПЦУ Роман Лычак перерегистрировал приход УПЦ на свое имя, назначив себя директором.

«Религиозная община УПЦ во главе с настоятелем храма осталась верной канонической Церкви, священник попросил прихожан не участвовать в конфликте, на который рассчитывали представители ПЦУ», - говорится в сообщении.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ. Общинам УПЦ дадут девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

Глава МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в разговоре со «Звездой». По ее мнению, Украина специально создает ложную церковь и уничтожает истинное православие на корню.

#Украина #церковь #ПЦУ #УПЦ #храм #Захват #раскольники #Черкасская область
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