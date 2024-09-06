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На Украине подожгли храм УПЦ в Житомирской области

Огонь уничтожил внутреннее убранство храма и серьезно повредил кровлю и деревянные перекрытия.
Ян Брацкий 2024-09-06 11:52:56
© Фото: zhytomyr-eparchy.org

Неизвестные сожгли храм Покрова Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Житомирской области.

«В результате пожара огонь уничтожил кровлю, перекрытия и имущество внутри здания», - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины по региону.

Сейчас по факту пожара в храме УПЦ проводится следствие. Полицейские полагают, что причиной инцидента мог стать намеренный поджог здания.

Это не единственный инцидент с православным храмом на Украине на этой неделе. В минувший вторник стало известно о том, что раскольники захватили церковь в городе Золотонош Черкасской области. Сторонники ПЦУ заблокировали вход в здание. Прихожане по просьбе настоятеля не стали участвовать в конфликте и не ответили на провокации захватчиков.

Напомним 20 августа Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине. Православным общинам дали девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

#в стране и мире #пожар #Украина #УПЦ #храм #раскольники
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