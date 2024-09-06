Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров виделся с ушедшим накануне в отставку украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции в 2022 году, однако на встрече «ничего нового и конструктивного не произошло». Она состоялась по инициативе украинской стороны.

«Открывал встречу Мевлют Чавушоглу (бывший глава МИД Турции. - Прим. ред.), потом передал слово Дмитрию Кулебе как инициатору этого контакта. Он и зачитал с бумажки на хорошем английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала специальной военной операции, да еще и до ее начала», - сказал министр в интервью для РБК.

По его словам, Анкара «очень просила» Лаврова прибыть в Турцию, так как того хотели на Украине, изначально министр не собирался присутствовать на мероприятии. Это была единственная встреча между Лавровым и Кулебой.

Напомним, накануне Верховная рада утвердила отставку министра иностранных дел Украины, заявление об отставке тот подал в среду. Его преемником стал Андрей Сибига, до этого он занимал пост первого замглавы МИД.

Ранее российская и украинская делегации встречались в Стамбуле в марте 2022 года, когда был достигнут прогресс в обсуждении мирного урегулирования. По словам президента России Владимира Путина, Киев устраивали стамбульские соглашения, под документом стояла официальная подпись. Однако они не вступили в силу из-за влияния Запада.