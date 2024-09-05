Рада утвердила Андрея Сибигу новым главой МИД Украины

Новым главой МИД Украины стал Андрей Сибига, Верховная рада страны утвердила его назначение. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram.

За это решение проголосовали 258 депутатов, уточнил он. До этого Сибига занимал пост первого замглавы украинского внешнеполитического ведомства, а также выступал в качестве замглавы офиса президента Украины. Кандидатуру Сибиги сегодня внес Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в четверг украинский парламент отправил в отставку Дмитрия Кулебу, который выступал в роли министра иностранных дел с марта 2020 года. Решение было принято 240 голосами «за», только один депутат проголосовал против.

Также сегодняшним голосованием со второй попытки была утверждена отставка вице-премьера Украины Ирины Верещук.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.