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Рада утвердила Андрея Сибигу новым главой МИД Украины

Ранее он занимал пост первого заместителя министра иностранных дел.
Елизавета Кондрикова 2024-09-05 14:33:37
© Фото: IMAGO, Vesa Moilanen Globallookpress

Новым главой МИД Украины стал Андрей Сибига, Верховная рада страны утвердила его назначение. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram.

За это решение проголосовали 258 депутатов, уточнил он. До этого Сибига занимал пост первого замглавы украинского внешнеполитического ведомства, а также выступал в качестве замглавы офиса президента Украины. Кандидатуру Сибиги сегодня внес Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в четверг украинский парламент отправил в отставку Дмитрия Кулебу, который выступал в роли министра иностранных дел с марта 2020 года. Решение было принято 240 голосами «за», только один депутат проголосовал против.

Также сегодняшним голосованием со второй попытки была утверждена отставка вице-премьера Украины Ирины Верещук.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #Дмитрий Кулеба #мид украины #андрей сибига
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