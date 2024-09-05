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Путин напомнил, что Украину стамбульские соглашения устраивали

По словам президента, Киев отказался от проекта, который обсуждался в марте 2022 года, из-за влияния Запада.
Елизавета Кондрикова 2024-09-05 10:52:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Украины были согласны с положениями стамбульского соглашения, Киев отказался от проекта только из-за влияния стран Запада, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, а он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он завизировал эти договоренности», - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания на ВЭФ.

По словам президента, документ был оформлен, под ним стояла подпись официального лица украинской стороны. Документ не вступил в силу, поскольку страны Запада хотели добиться «стратегического поражения России».

Владимир Путин напомнил, что затем британское правительство призвало не соглашаться с достигнутыми договоренностями и продолжать «воевать до последнего украинца», что сейчас и происходит. 

Напомним, речь идет о мирных переговорах в Стамбуле 2022 года. По словам спикера турецкого парламента Нумана Куртулмуша, стороны «почти достигли финальной точки» по оформлению «справедливого и сбалансированного мира».

#в стране и мире #Путин #Украина #страны запада #мирное урегулирование #стамбульские договоренности
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