Власти Украины были согласны с положениями стамбульского соглашения, Киев отказался от проекта только из-за влияния стран Запада, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, а он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он завизировал эти договоренности», - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания на ВЭФ.

По словам президента, документ был оформлен, под ним стояла подпись официального лица украинской стороны. Документ не вступил в силу, поскольку страны Запада хотели добиться «стратегического поражения России».

Владимир Путин напомнил, что затем британское правительство призвало не соглашаться с достигнутыми договоренностями и продолжать «воевать до последнего украинца», что сейчас и происходит.

Напомним, речь идет о мирных переговорах в Стамбуле 2022 года. По словам спикера турецкого парламента Нумана Куртулмуша, стороны «почти достигли финальной точки» по оформлению «справедливого и сбалансированного мира».