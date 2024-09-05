Вторая ветка БАМ и расширение БРИКС: какие прогнозы сделал Путин на ВЭФ

За девять лет Восточный экономический форум стал своего рода главной витриной страны для Азии. А в последние два года, после введенных против России санкций, Дальний Восток и Арктика - еще и главное направление во внешней политике и торговле. Представители стран так называемого Глобального Юга своим визитом сюда показывают, что не разделяют политику Запада по изоляции России.

Развитие Дальнего Востока, сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и в принципе положение дел в мире. Пленарное заседание - главное мероприятие Восточного экономического форума - длилось более чем три часа. И за это время Владимир Путин затронул не одну тему. Но по понятным причинам больше всего ждали его заявлений о происходящем в Курской области.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», - сказал президент.

Сегодня ситуацию в Курской области, по словам президента, удалось стабилизировать. Войска постепенно выдавливают противника из приграничных территорий. Но главное - потратив на наступление в Курской области свои лучшие резервы, он сам ослабил себя на ключевых направлениях. И подтверждение тому - ускоренное российское наступление.

«Давно не было таких территориальных приобретений. Например, позавчера группировка "Восток" в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на Покровском направлении. Приобретения исчисляются не сотнями метров, а квадратными километрами - четыре на пять, три на пять километров и т. д.», - прокомментировал Путин.

Последние данные от президента - об оперативной обстановке.

«Противник несет очень большие потери. И в живой силе, и в технике. Сейчас не буду их перечислять, Минобороны дает эти данные, я считаю, что они объективные, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников. И это чревато, с одной стороны, разрушением фронта сразу на наиболее важных направлениях, а потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил. Чего мы и добиваемся», - заключил российский лидер.

Это общая оценка, а о том что происходит каждый день, президенту несколько раз в сутки докладывают в Генштабе. и тут главное - не допустить угрозы ядерной катастрофы в связи с ударами Киева в районе Курской АЭС. А потому действовать приходится предельно аккуратно.

«Это очень опасные теракты, можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью этой Европы», - сказал президент.

Говоря о возможности мирных переговоров, Владимир Путин заявил, что Россия от них никогда не отказывалась. И готова вернуться к ним сейчас - на базе стамбульских договоренностей. Но тогда Борис Джонсон убедил Киев выйти из переговоров. Об интересах собственных граждан, по мнению Путина, представители киевского режима думают в последнюю очередь.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, - инопланетяне или иностранцы. Ну, собственно говоря, не думают просто. Я серьезно говорю, такие потери колоссальные, чего они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, уже детей набирать, как в Германии фашисты, гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблему. Следующий шаг - это студентов призывать и так далее. Полностью обескровить страну. Повторяю еще раз, такое впечатление, что это не их народ. Но, собственно говоря, понятно, родственники членов правящей элиты в основном за границей проживает. Они сели на самолет - и нет их, и дело с концом. Они о стране не очень думают, прикрываются только националистическими лозунгами. Вот и все, людей дурачат», - заявил Путин.

Но если тогда в США и Европе возобладала позиция нанести России стратегическое поражение, то для стран Глобального Юга выход Киева из переговоров стал полной неожиданностью.

«Я был в Стамбуле и знал об этих переговорах. В то время я думал, что этот вопрос будет закрыт, потому что обе стороны согласились на положения договора. И конечно, мы поддерживаем такие соглашения с учетом того, что параметры справедливые, обе стороны взяли на себя обязательства в соответствии с этим договором», - сказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

По паритету покупательной способности Россия уже вышла на четвертое место в мире, обогнав Японию. Несмотря на опасения спада экономики, данные первого полугодия этого года демонстрируют рост ВВП почти на 5%. При этом рекордно низкая безработица - чуть выше 2%, загружены все производственные мощности. Сегодня две трети расчетов в БРИКС уже осуществляются в национальных валютах. Владимир Путин назвал глупыми действиями США, которые фактически привели к уходу доллара из России.

«Думаю, они уже понимают, что они совершили ошибку, но просто уже не могут выйти из этой колеи. Им, видимо, уже не очень удобно признать, что они совершили ошибку, а надо бы уже что-то скорректировать - они же видят, что не работают те инструменты, которые они применяют», - пояснил президент.

Говоря о фаворитах Москвы в американской предвыборной гонке, Владимир Путин заявил, что последует примеру Байдена и «поддержит» Харрис. На этих словах весь зал разразился смехом.

«Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо», - отметил Путин.

Если серьезно, то это выбор американского народа. Кроме этого, Владимир Путин рассказал, что крупнейший со времен холодной войны обмен с США заключенными стал возможен благодаря президенту Турции Эрдогану и наследному принцу Саудовской Аравии.

На вопрос об отказе Украины от транзита российского газа президент заявил, что это в первую очередь характеризует отношение США к своим европейским союзникам. Затронул Владимир Путин и тему взрывов на газопроводах «Северный поток». Напомнив, что при желании Германии возобновить поставки газа можно по уцелевшей нитке.

«Почему они этого не делают, я не понимаю. Получать через территорию Украины могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это диффамация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Ну не хотят - не надо», - сказал Путин.

Против односторонних санкций и вмешательства США во внутренние дела высказался и зампредседателя КНР Хань Чжэн, который приехал в Россию по поручению Си Цзиньпина.

«Перед лицом сложной, изменчивой внешней обстановки две страны, объединяя усилия, преодолеют трудности. Решительно следуя собственному пути, усердно решаем свои задачи, чтобы принести реально ощутимую выгоду народам наших стран и внести вклад в восстановление и рост мировой экономики», - сказал Хань Чжэн.

По словам президента, развитие Дальнего Востока - важный фактор укрепления позиций России в мире. Владимир Путин предложил продлить срок действия дальневосточной и арктической ипотеки под 2% годовых и построить вторую ветку БАМа, которая в перспективе будет еще и полностью электрифицированной. А главным критерием успеха в своей деятельности Путин назвал рост численности населения.