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Путин пошутил про поддержку Харрис на выборах в США

По словам президента, он будет «поддерживать» Камалу Харрис после снятия своей кандидатуры «бывшим фаворитом» Джо Байденом.
Елизавета Кондрикова 2024-09-05 11:23:10
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пошутил, что будет «поддерживать» кандидата от демократов Камалу Харрис на президентских выборах в США, так как его «бывший фаворит» действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. 

«Но я уже говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот мы тоже так сделаем - будем ее поддерживать», - сказал Путин в ходе пленарного заседания на полях ВЭФ.

В начале этого года российский лидер назвал Байдена «лучшим для России» главой США, сравнивая его с бывшим президентом Дональдом Трампом. По его словам, Байден - политик «старой формации» и более прогнозируемый.

Напомним, в июле Байден объявил о решении выйти из президентской гонки и сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту главы государства. 

Выборы в США пройдут 5 ноября текущего года.

#в стране и мире #выборы в США #Владимир Путин #Камала Харрис #ВЭФ
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