Путин пошутил про поддержку Харрис на выборах в США

Президент России Владимир Путин пошутил, что будет «поддерживать» кандидата от демократов Камалу Харрис на президентских выборах в США, так как его «бывший фаворит» действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру.

«Но я уже говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот мы тоже так сделаем - будем ее поддерживать», - сказал Путин в ходе пленарного заседания на полях ВЭФ.

В начале этого года российский лидер назвал Байдена «лучшим для России» главой США, сравнивая его с бывшим президентом Дональдом Трампом. По его словам, Байден - политик «старой формации» и более прогнозируемый.

Напомним, в июле Байден объявил о решении выйти из президентской гонки и сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту главы государства.

Выборы в США пройдут 5 ноября текущего года.