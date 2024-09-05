Путин заявил, что ВС РФ стабилизировали ситуацию в Курской области

ВС РФ стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать украинские силы из региона, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании.

Глава российского государства назвал священным долгом наших военных «выбросить» киевские формирования с граничащего с Украиной региона и защитить жителей РФ. Путин констатировал, что противник пытался вынудить ВС РФ перебросить войска в Курскую область, чтобы остановить наступление на других направлениях, но сделать это не удалось. При этом взятие под контроль Донбасса президент назвал первоочередной целью.

«Наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий», - заявил Путин.

По его словам, наступление ВС РФ продолжается, никаких действий по его сдерживанию не происходит, российские войска теперь быстрее продвигаются. Как утверждает Путин, противник перебросил в Курскую область неплохо подготовленные подразделения, но ослабил себя на других участках.

Президент высоко оценил территориальные приобретения ВС РФ. Только за позавчерашний день удалось захватить треугольник семь на пять километров. Сделать это удалось силами группировки «Восток». Отличились и подразделения группировки «Центр», которые освобождают уже не сотни метров, а квадратные километры, подчеркнул Путин.