«Новый народный фронт» победил на парламентских выборах во Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» проиграла во втором туре парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает бельгийский телеканал BFMTV.

По предварительной оценке, «Новый народный фронт» получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании, то есть в нижней палате парламента.

Сообщается, что ни одна из партийных коалиций не смогла набрать абсолютного большинства по итогам выборов.

По оценке телеканала, коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона заняла второе место. По предварительным результатам, она может получить от 150 до 175 мест в парламенте.

Лидирующая коалиция левых сил заявила, что готова сформировать правительство, а также реализовать свою программу. Об этом сообщил ее лидер Жан-Люк Меланшон.

Ранее телеканал RTBF сообщал, что правая партия «Национальное объединение» лидировала во втором туре и могла получить от 210 до 228 из 577 мест в парламенте.