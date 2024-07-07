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Премьер Франции Атталь заявил об отставке

Премьер-министр Франции заявил, что подаст в отставку утром 8 июля.
Мария Зайцева 2024-07-07 22:37:03
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля, предоставив прошение президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.

Он дополнил, что при этом он будет продолжать работать до формирования нового правительства.

«В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке», - сказал Атталь.

Премьер сделал такое заявление в связи с победой партии «Новый народный фронт» на досрочных парламентских выборах.

Ранее лидер партии «Новый народный фронт» заявил, что Макрон должен поручить ей формирование нового кабинета министров.

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон #Парламент #премьер-министр #отставка #Габриэль Атталь
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