Премьер Франции Атталь заявил об отставке

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля, предоставив прошение президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.

Он дополнил, что при этом он будет продолжать работать до формирования нового правительства.

«В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке», - сказал Атталь.

Премьер сделал такое заявление в связи с победой партии «Новый народный фронт» на досрочных парламентских выборах.

Ранее лидер партии «Новый народный фронт» заявил, что Макрон должен поручить ей формирование нового кабинета министров.