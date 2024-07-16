Макрон принял отставку премьера Франции Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на резиденцию президента.

«Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами», - отмечается в сообщении.

Габриэль Атталь заявил о том, что подаст в отставку, еще 7 июля, когда стали известны результаты досрочных парламентских выборов во Франции, где победу одержала партия «Новый народный фронт».

Тогда он сообщил, что предоставит прошение Макрону утром 8 июля. В том же заявлении он указал, что продолжит исполнять обязанности до формирования нового правительства.