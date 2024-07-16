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Макрон принял отставку премьера Франции Атталя

Правительство продолжит работу в прежнем составе до формирования нового кабинета министров.
Мария Зайцева 2024-07-16 19:30:31
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на резиденцию президента.

«Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами», - отмечается в сообщении.

Габриэль Атталь заявил о том, что подаст в отставку, еще 7 июля, когда стали известны результаты досрочных парламентских выборов во Франции, где победу одержала партия «Новый народный фронт».

Тогда он сообщил, что предоставит прошение Макрону утром 8 июля. В том же заявлении он указал, что продолжит исполнять обязанности до формирования нового правительства.

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон #правительство #Габриэль Атталь
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