Песков признался, что теперь ему нравится смех Камалы Харрис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США Камалы Харрис, тем самым отреагировав на сегодняшний комментарий российского лидера Владимира Путина касательно Харрис и выборов в США.

«Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь... А раньше мы наблюдали, ждали сигналов», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Сегодня Владимир Путин указал на то, как Харрис «заразительно смеется», а это означает, что у нее все хорошо, добавил президент на полях пленарного заседания Восточного экономического форума.

Президент также пошутил, что будет «поддерживать» ее на предстоящих выборах в США, так как его «бывший фаворит» глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру.

Напомним, Владимир Путин находится во Владивостоке, где принимает участие в мероприятиях ВЭФ. Форум проходит в девятый раз, на его полях президент уже встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также зампредом КНР Хань Чжэнем.