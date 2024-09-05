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Песков признался, что теперь ему нравится смех Камалы Харрис

Сегодня президент России Владимир Путин на полях ВЭФ назвал смех кандидата в президенты США «заразительным», что означает, что у нее «все хорошо».
Елизавета Кондрикова 2024-09-05 14:09:48
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США Камалы Харрис, тем самым отреагировав на сегодняшний комментарий российского лидера Владимира Путина касательно Харрис и выборов в США.

«Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь... А раньше мы наблюдали, ждали сигналов», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Сегодня Владимир Путин указал на то, как Харрис «заразительно смеется», а это означает, что у нее все хорошо, добавил президент на полях пленарного заседания Восточного экономического форума.

Президент также пошутил, что будет «поддерживать» ее на предстоящих выборах в США, так как его «бывший фаворит» глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру.

Напомним, Владимир Путин находится во Владивостоке, где принимает участие в мероприятиях ВЭФ. Форум проходит в девятый раз, на его полях президент уже встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также зампредом КНР Хань Чжэнем.

#сша #выборы в США #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Камала Харрис
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