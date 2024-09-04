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Путин помог решить проблему с переводом на встрече с зампредом КНР

На встрече президент России также объявил, что планирует провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 11:44:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин помог решить проблему с неработающим устройством синхронного перевода у заместителя председателя КНР Хань Чжэня, с которым у него проходили переговоры на полях ВЭФ-2024 во Владивостоке.

Когда выяснилось, что у китайской стороны не идет перевод, президент пригласил синхрониста сесть рядом с ним и помогать в переговорах.

«Дедовским способом воспользуемся, садись. Так надежнее», - сказал Путин, когда переводчик со стулом подошел к лидеру и зампредседателю.

В ходе переговоров президент также анонсировал двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

Напомним, сейчас российский лидер находится во Владивостоке, куда прибыл накануне вечером для участия в ВЭФ. На повестке дня также переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #кнр #Владивосток #вэф-2024 #зампред кнр
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