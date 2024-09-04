Путин помог решить проблему с переводом на встрече с зампредом КНР

Российский президент Владимир Путин помог решить проблему с неработающим устройством синхронного перевода у заместителя председателя КНР Хань Чжэня, с которым у него проходили переговоры на полях ВЭФ-2024 во Владивостоке.

Когда выяснилось, что у китайской стороны не идет перевод, президент пригласил синхрониста сесть рядом с ним и помогать в переговорах.

«Дедовским способом воспользуемся, садись. Так надежнее», - сказал Путин, когда переводчик со стулом подошел к лидеру и зампредседателю.

В ходе переговоров президент также анонсировал двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

Напомним, сейчас российский лидер находится во Владивостоке, куда прибыл накануне вечером для участия в ВЭФ. На повестке дня также переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.