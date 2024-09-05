Путин: более 30 стран готовы присоединиться или сотрудничать с БРИКС

Более 30 стран мира проявляют готовность присоединиться или сотрудничать с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Что касается наших отношений с БРИКС, они развиваются очень успешно... Более 30 стран на сегодняшний день проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые из них и присоединиться к БРИКС», - сказал президент.

Он добавил, что на страны объединения приходится треть глобального ВВП. Российский лидер также указал на то, что 65% расчетов по линии БРИКС проводятся в национальных валютах, отметив естественные изменения в тенденциях использования определенных иностранных валют.

Сегодня также о стремлении вступить в БРИКС заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Он выразил убежденность, что это поможет укрепить отношения с Россией и поспособствует развитию Глобального Юга.

Напомним, накануне помощник президента Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что Турция подала заявку на членство в БРИКС.