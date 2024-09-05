В белорусском Гомеле после падения дрона загорелся склад

Один из сбитых в небе над Гомелем беспилотников упал на склад на окраине города, после чего там начался пожар. Об этом сообщает МЧС Белоруссии.

«В результате падения, предположительно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича», - говорится в сообщении ведомства.

Оперативно прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал. На момент тушения огонь распространился на площади в пять квадратных метров.

Ранее в оборонном ведомстве Белоруссии сообщили об уничтожении дронов, нарушивших государственную границу. Беспилотники зафиксировали в ночное время и приняли решение уничтожить их силами ПВО. По данному факту проводится проверка.

Очевидцы произошедшего сообщали о громких хлопках и полыхающем предмете в небе, который стремительно падал.

Напомним, в начале августа Украина предприняла попытку атаковать дронами территорию Белоруссии. Президент Александр Лукашенко тогда заявил, что киевский режим своими действиями нарушил всякие договоренности и правила поведения, вторгнувшись в воздушное пространство его страны. Он назвал действия ВСУ провокацией и пообещал ответить на них.