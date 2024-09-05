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Жители Гомеля в Белоруссии сообщили о взрывах в небе этой ночью

После двух громко раздавшихся хлопков в небе появился огненный шар, который упал за городом.
Ирина Егорова 2024-09-05 04:02:31
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Взрывы над городом ночью 5 сентября слышали жители белорусского города Гомеля. Об этом сообщает Life.

Очевидцы происходящего рассказали, что слышали два громких, похожих на взрывы, звука. Затем увидели полыхающий предмет в небе, который упал за пределами населенного пункта. Официальной информации о происшествии нет.

В начале августа Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками территорию Белоруссии. Силы ПВО Белоруссии уничтожили, предположительно, с десяток ударных беспилотников.

Александр Лукашенко добавил, что Украина нарушила всякие договоренности и правила поведения, вторгнувшись в воздушное пространство Белоруссии. Тем самым Киев показал, что не готов к миру, и продолжают эскалацию напряженности в регионе.

Белорусский лидер назвал подобные действия ВСУ провокациями и заявил, что в Минске не оставят их без ответа.

#в стране и мире #белоруссия #взрывы #Алксандр Лукашенко #гомель
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