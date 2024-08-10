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Лукашенко заявил об уничтожении в Белоруссии воздушных целей с Украины

По словам президента, были уничтожены около десятка воздушных целей, предположительно, речь идет об ударных беспилотниках.
Елизавета Кондрикова 2024-08-10 12:40:46
© Фото: Belkin Alexey, news.ru Globallookpress

Силы ПВО Белоруссии в пятницу 9 августа уничтожили над южными территориями страны воздушные цели, летевшие с Украины, предположительно, речь идет об ударных беспилотниках, их было около десятка. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.  

«В 19:04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Белоруссии. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено», - сказал белорусский лидер.

В повышенную боевую готовность привели средства РСЗО, вылетели самолеты и вертолет, добавил он.

Лукашенко добавил, что Украина нарушила всякие договоренности и правила поведения, вторгнувшись в воздушное пространство Белоруссии. Тем самым Киев показал, что не готов к миру, и продолжают эскалацию напряженности в регионе.

Белорусский лидер назвал подобные действия ВСУ провокациями и заявил, что в Минске не оставят их без ответа.

#белоруссия #Украина #Александр Лукашенко #воздушные цели #силы пво #Ударные беспилотники
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