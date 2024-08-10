Лукашенко заявил об уничтожении в Белоруссии воздушных целей с Украины

Силы ПВО Белоруссии в пятницу 9 августа уничтожили над южными территориями страны воздушные цели, летевшие с Украины, предположительно, речь идет об ударных беспилотниках, их было около десятка. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В 19:04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Белоруссии. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено», - сказал белорусский лидер.

В повышенную боевую готовность привели средства РСЗО, вылетели самолеты и вертолет, добавил он.

Лукашенко добавил, что Украина нарушила всякие договоренности и правила поведения, вторгнувшись в воздушное пространство Белоруссии. Тем самым Киев показал, что не готов к миру, и продолжают эскалацию напряженности в регионе.

Белорусский лидер назвал подобные действия ВСУ провокациями и заявил, что в Минске не оставят их без ответа.