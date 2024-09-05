Минобороны Белоруссии сообщило об уничтоженных БПЛА над республикой

Начальник Главного штаба Белоруссии полковник Сергей Фролов заявил о пересечении Государственной границы беспилотниками.

Со слов первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО республики, БПЛА зафиксировали ночью 5 сентября в воздушном пространстве.

Все беспилотные летательные аппараты уничтожили. По факту нарушения государственной границы проводится проверка.

Ранее стало известно о взрывах над Гомелем, жители услышали два громких, похожих на взрывы, звука. После в небе показался полыхающий предмет, который упал за пределы населенного пункта.