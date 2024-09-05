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Минобороны Белоруссии сообщило об уничтоженных БПЛА над республикой

По факту нарушения государственной границы проводится проверка.
Карина Тазетдинова 2024-09-05 13:30:54
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости

Начальник Главного штаба Белоруссии полковник Сергей Фролов заявил о пересечении Государственной границы беспилотниками.

Со слов первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО республики, БПЛА зафиксировали ночью 5 сентября в воздушном пространстве.

Все беспилотные летательные аппараты уничтожили. По факту нарушения государственной границы проводится проверка.

Ранее стало известно о взрывах над Гомелем, жители услышали два громких, похожих на взрывы, звука. После в небе показался полыхающий предмет, который упал за пределы населенного пункта.

#в стране и мире #белоруссия #бпла #Минобороны Белоруссии #гомель #сергей фролов
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