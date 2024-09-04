Депутаты Рады разошлись, не рассмотрев отставку главы МИД Кулебы

Верховная рада Украины не будет рассматривать в среду вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы. Голосование отложили на четверг из-за отсутствия кворума, сообщили народные избранники.

По инициативе партии «Слуга народа» Рада ушла на перерыв. На видеотрансляции видно, что депутаты просто встали со своих мест и разошлись.

Некоторые парламентарии считают, что депутаты от партии Зеленского испугались нехватки голосов за отставку чиновника. Ранее Рада провалила утверждение отставок вице-премьера Ирины Верещук и главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

В то же время в среду были утверждены отставки министра юстиции Дениса Малюськи, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и министра окружающей среды и природных ресурсов Романа Стрельца.

Накануне все эти чиновники правительства Украины написали заявления об отставке.