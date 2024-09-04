Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.



Как отмечается, соответствующий документ уже поступил в украинский парламент.

Накануне в Раде заявляли, что главе украинского внешнеполитического ведомства уже «выдали ручку», чтобы он подписал бумагу об уходе с должности.

Напомним, что вчера об отставке попросили также министр стратегической промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.