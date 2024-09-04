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Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Документ уже поступил в украинский парламент.
Анна Назайкина 2024-09-04 08:49:18
© Фото: ТРК «Звезда»

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как отмечается, соответствующий документ уже поступил в украинский парламент.

Накануне в Раде заявляли, что главе украинского внешнеполитического ведомства уже «выдали ручку», чтобы он подписал бумагу об уходе с должности.

Напомним, что вчера об отставке попросили также министр стратегической промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

 

#мид #Дмитрий Кулеба #отставка
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