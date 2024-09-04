Рада провалила кампанию Зеленского по отставкам в правительстве

В Верховной раде как никогда оживленно. На экранах - процесс голосования. А накануне - анонс от Зеленского про грядущие перестановки во власти.

«Это будет важная осень для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы Украина достигла всех необходимых результатов - для всех нас. Для этого нам нужно усилить некоторые направления в правительстве - и кадровые решения уже подготовлены. Изменения произойдут и в аппарате президента», - заявил он.

В отставку ушли: министр юстиции Денис Малюська - с его легкой руки украинцы предъявляют военный билет даже в ЗАГСЕ, а значит, становятся легкой мишенью для военкомов, министр по вопросам промышленности Александр Камышин - тот, кто уговаривал западных партнеров вкладываться в украинский ОПК - но тщетно, министр природных ресурсов Руслан Стрелец и вице-премьер Ольга Стефанишина.

«Там посыпалось все правительство на Украине. О чем это говорит? Осень, листопад, сучья обнажаются», - прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На голосовании об отстранении с должности главы МИДа Кулебы Рада ушла на перерыв - до завтрашнего дня. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что с отставками «что-то пошло не так». По данным «РБК-Украина», Зеленский примет участие в заседании фракции «Слуга народа» в среду вечером - после того как Рада провалила несколько важных голосований по увольнению министров.

Сторонники Зеленского не смогли набрать голосов на отставку вице-премьера Ирины Верещук и главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Однако Кулеба с большой вероятностью все же покинет свой пост. По крайне мере, агентство Bloomberg ему пророчит должность консультанта по НАТО.

«Кулеба много говорил громких вещей, но бесполезно. Ездил по Глобальному Югу, уговаривал поддержать санкции против Москвы - не удалось. У Кулебы кроме громкоговорильни ничего не получалось. Он красиво везде выступал, приезжал, показывал свою работу, но ничего не добился для украинского режима», - говорит политолог Евгений Михайлов.

С точки зрения классической дипломатии Кулеба - ее антипод. Хамил лидерам государств, считал «украинские территории» в пределах современной Польши, с треском провалил первый так называемый «саммит мира» в Швейцарии. По эпатажности его превосходит разве что бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Едва он в своих соцсетях заявлял о необходимости ударов вглубь России британским оружием, теперь и вовсе вышел за грань.

«Нам следует передать им ракеты ATACMS, дать им право на использование этого оружия. Следует убрать ограничения на дальность использования. Это ненормально, когда мы говорим им, что они не могут наносить удары по территории России. И мы должны помочь им уничтожить Крымский мост. Мы должны дать им средства, чтобы поставить Крым под угрозу», - заявил Джонсон пранкерам Вовану и Лексусу.

Джонсон считал, что ведет диалог с товарищем из Франции - Жаком Аттали, идеологом оранжевых революций. Бывший британский премьер также считает, что Украине нужна массовая мобилизация.

«Они не провели еще массовую мобилизацию. Украинская армия - точнее, ветераны, которых я видел - это люди в годах. В то же время они еще не призвали много своих молодых людей», - посетовал экс-премьер Британии.

Людей, которые способны удерживать экономику Украины, остается все меньше. Одна часть - в бегах, другая - на фронте. А по анализам некоторых западных СМИ, на фоне энергетического кризиса стране грозит гуманитарная катастрофа уже этой зимой.