МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков анонсировал содержательное выступление Путина на ВЭФ

В Кремле сообщили, что Владимир Путин пока не принимал решение, будет ли он участвовать в саммите G20 в Бразилии в этом году.
Ян Брацкий 2024-09-04 08:34:27
© Фото: Kremlin.ru

В Кремле ожидают содержательных выступлений и дискуссий на пленарном заседании форума, в котором Владимир Путин примет участие. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во время визита в Приморье президент также проведет ряд важных встреч и переговоров. 

«Владимир Путин обсудит с зампредседателя КНР отношения РФ и Китая с учетом "конкретных разговоров", прошедших накануне в Монголии», - уточнил Песков.

Помимо этого, российский лидер проведет переговоры с председателем малазийского кабмина Анваром Ибрагимом. Москва поддерживает заинтересованность Куала-Лумпура в присоединении к БРИКС. Этот вопрос также будет обсуждаться во время беседы.

С сербским вице-премьером Александром Вулиным Путин обсудит ситуацию на Балканах. Сегодня она вызывает озабоченность России и Сербии, сообщил Песков. 

Запланирован визит президента на участок строительства новой верфи Объединенной судостроительной корпорации под Владивостоком. Путин осмотрит участок с воды. Главу государства будет сопровождать руководство ОСК. Также Путин посетит сегодня в бухте Улисс базу Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

Что касается Украины, то очевидно продолжение обстрелов нашей территории со стороны ВСУ, уточнили в Кремле. Россия будет это учитывать. Перестановки в правительстве киевского режима никак не повлияют на перспективы мирного урегулирования конфликта, заявил Песков.

#Путин #Кремль #переговоры #ВЭФ #пленарная сессия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 