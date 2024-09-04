Песков анонсировал содержательное выступление Путина на ВЭФ

В Кремле ожидают содержательных выступлений и дискуссий на пленарном заседании форума, в котором Владимир Путин примет участие. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во время визита в Приморье президент также проведет ряд важных встреч и переговоров.

«Владимир Путин обсудит с зампредседателя КНР отношения РФ и Китая с учетом "конкретных разговоров", прошедших накануне в Монголии», - уточнил Песков.

Помимо этого, российский лидер проведет переговоры с председателем малазийского кабмина Анваром Ибрагимом. Москва поддерживает заинтересованность Куала-Лумпура в присоединении к БРИКС. Этот вопрос также будет обсуждаться во время беседы.

С сербским вице-премьером Александром Вулиным Путин обсудит ситуацию на Балканах. Сегодня она вызывает озабоченность России и Сербии, сообщил Песков.

Запланирован визит президента на участок строительства новой верфи Объединенной судостроительной корпорации под Владивостоком. Путин осмотрит участок с воды. Главу государства будет сопровождать руководство ОСК. Также Путин посетит сегодня в бухте Улисс базу Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

Что касается Украины, то очевидно продолжение обстрелов нашей территории со стороны ВСУ, уточнили в Кремле. Россия будет это учитывать. Перестановки в правительстве киевского режима никак не повлияют на перспективы мирного урегулирования конфликта, заявил Песков.