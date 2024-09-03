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Эксперт объяснил расширение БРИКС стремлением стран к независимости

Ранее стало известно о том, что власти Турции подали официальную заявку на вступление в БРИКС.
Ян Брацкий 2024-09-03 12:30:32
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Стремление многих стран вступить в БРИКС обусловлено желанием проводить независимую внешнюю политику. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. 

По его словам, этот процесс существенно активизировался с началом российской спецоперации. Именно тогда Запад показал свое истинное лицо.

«Запад запустил гибридную войну против России, стал использовать любые методы, кроме прямого военного столкновения, и усилил давление на большинство стран мира. Запад угрожает всем вторичными санкциями за то, что они реализуют свое суверенное право, выстраивая законные отношения с Россией, торгуя с ней, налаживая инвестиционное сотрудничество», - сказал Суслов.

Результат этого давления получился прямо противоположным, считает он. Вместо того чтобы встать в ряды западных сателлитов, большинство стран мира сохранили отношения с Россией и захотели вступить в БРИКС.

«Это институт, который позволяет укреплять их суверенитет, не ограничивая при этом в самостоятельности во внешней политике», - добавил эксперт.

Ранее стало известно о том, что власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС. По мнению экспертов, официальная Анкара таким образом стремится усилить свои позиции на международной арене, а также наладить отношения с новыми партнерами. 

#Россия #Запад #Турция #брикс #наш эксклюзив
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