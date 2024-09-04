FT: отставки в кабмине могут усилить позиции Зеленского

Кадровые перестановки и увольнения в кабмине Украины вызывают обеспокоенность у ряда украинских чиновников. Они считают, что из-за текущих изменений может укрепиться власть Зеленского внутри администрации.

«Эти шаги, по их словам, являются частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации», - передает газета Financial Times.

Политики предположили, что уволившиеся останутся в правительстве, но займут новые должности.

За сутки на Украине подали в отставку сразу пять министров. Причины их прошений об отставке не называются. Предполагается, что следующим кандидатом на «увольнение» может стать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.