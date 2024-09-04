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Путин осмотрит место под строительство новой верфи ОСК в Приморье

Кроме того, глава государства посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в бухте Улисс.
Ян Брацкий 2024-09-04 06:58:21
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной корпорации в Приморье.

Главу государства будут сопровождать первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин и директор корпорации Андрей Пучков. В ходе осмотра площадки они дадут необходимые пояснения, сообщили ранее в Кремле.

После этого президента ждут на Восточном экономическом форуме, где Путин откроет пленарную сессию.

Также президент проведет несколько важных встреч. Запланированы переговоры с главой малазийского кабмина Анваром Ибрагимом, встреча с зампредом КНР Хань Чжэном, а также с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Накануне вечером Владимир Путин прибыл во Владивосток. В столицу Приморья борт №1 прилетел из Монголии, которую президент посетил с официальным визитом.

#Путин #верфь #ОСК #приморье #ВЭФ
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